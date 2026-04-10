RadioActiva se la juega con concurso de entradas para MERCATA Otoño 2026: ¡Participa acá!

¡Atención RadioActiva! Se acerca MERCATA Otoño 2026, esperado panorama de la temporada y queremos que puedas vivir esta experiencia. En este sentido, lanzamos un concurso para que seas parte de esta fiesta de Radio Concierto que contará con vino, gastronomía y música en vivo.

Esta evento se llevará a cabo el sábado 18 de abril y tendrá lugar en Metropolitan Santiago. En esta instancia, habrán más de 60 expositores, donde destacan cervecerías artesanales, viñas, destilerías independientes y múltiples propuestas gastronómicas.

En MERCATA Otoño 2026, los presentes podrán hacer un recorrido por la feria, probar sabores y conocer productos en un ambiente, en el que se podrá disfrutar con tranquilidad.

En tanto, a las 22:00 horas, el evento da un giro, ya que se vivirá una fiesta con música en vivo.

De este modo, uno de los atractivos del evento será el show que realizará Prófugos, banda tributo a Soda Stereo, quienes repasarán grandes clásicos del rock. Luego, la jornada continuará con una fina selección de música de las décadas de los 80 y 90.

Concursa por entradas para MERCATA Otoño 2026

Participar por entradas para MERCATA Otoño 2026 es muy sencillo. Solamente debes completar el formulario que está al final de esta, con los datos solicitados y listo, ya estarás participando por entradas para ser parte de esta experiencia.

De este modo, no puedes desaprovechar esta gran oportunidad de vivir esta experiencia que fusiona vino, gastronomía y música en vivo.

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