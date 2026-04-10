Pascua Shishigang: anuncian actividad gratuita en Puente Alto con Pablo Chill-E, Benkitalkapone y más artistas

Este domingo 12 de abril, en la comuna de Puente Alto se llevará a cabo una masiva celebración de Pascua. Instancia organizada por la Coordinadora Social Shishigang y que contará con la participación de Pablo Chill-E y más artistas.

El evento es gratuito y está programado para las 15:00 horas y se llevará a cabo en el Complejo Municipal San Guillermo (Bajos de Mena).

De este modo, se espera una jornada cargada de actividades para niños, niñas y familias enteras.

Pascua Shishigang: actividades y artistas que dirán presente

Esta iniciativa cuenta con una gran parrilla de entretención. Se desarrollarán actividades como pintacaritas, concursos, cuenta cuentos, habrá juegos inflables e incluso un mini show de circo. Además, uno de los momentos más esperados será la tradicional búsqueda del «huevito dorado», con premios y sorpresas.

Además, esta celebración de Pascua de la Coordinadora Social Shishigang contará con la participación de importantes figuras de la escena urbana. En concreto, dirán presente los cantantes Pablo Chill-E, Benjitalkapone, Nickla12, Audigier, entre otros. A ellos se les suman los DJs, Pablito Pesadilla, Plox, Nemj y JonaX.

La invitación es abierta y gratuita. En tanto, el foco está en el disfrute de las familias. Desde la organización hacen llaman a asistir a niños y niñas con el fin de vivir una tarde distinta, la que estará marcada por la entretención, música y el espíritu solidario que caracteriza a la organización.

Vale señalar que la Coordinadora Social Shishigang se caracteriza por organizar este tipo de instancias, con el fin de apoyar a las infancias. De este modo, constantemente se llevan a cabo actividades culturales y solidarias en diversas poblaciones.

Una de las iniciativas más populares, es el Shishitrineo que también cuenta con la participación de artistas y se realiza previo a Navidad.

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