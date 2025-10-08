Niño acusó a su abuela ante el Presidente Gabriel Boric y el mandatario sorprendió con inesperada respuesta: «Usted le cae mal»

Recientemente, se viralizó un cómico y tierno video, el que fue protagonizado por el Presidente de Chile Gabriel Boric y un niño.

Resulta que en un evento público, un pequeño sorprendió tras revelarle al mandatario que «usted le cae mal a mi abuela».

Vale señalar que el video se viralizó en TikTok después de que la usuaria xavieraignaacia lo compartió. Actualmente, el registró suma más de 470 mil reproducciones y múltiples comentarios.

En tanto, ante las palabras del niño, Gabriel Boric contestó amablemente: «Dile a tu abuela que le puede caer bien o mal el Presidente y tiene todo el derecho a expresarlo siempre».

Sin embargo, esto no es todo. El Presidente de Chile también mencionó: «Pero dile que yo igual, en todo caso, tengo que trabajar para ella. Mándale un saludo».

Revisa las reacciones que dejó el momento entre Gabriel Boric y el pequeño

El registro tiene más de 70 mil me gusta y sobre mil comentarios, quienes se refirieron a la interacción entre el mandatario y el niño.

«Te dai cuenta que la acuso con el PRESIDENTEEEE»; «Solo él le puede responder así a un niño, le está enseñando respeto. Presi lo amo»; «Una respuesta muy sabia para un presidente respetuoso de la opinión de los demás»; «Hay que reconocer que el Presidente es una persona simpática»; «tsss con ese nieto para que enemigos»; «Muy de acuerdo con la Abuelita»; «Cuando sea grande se va acordar que un día acusó a su abuela con el mismísimo presidente»; «tai pa contarte un secreto»; «los niños no callan nada jajaja»; «Y le mandaba un saludo a la abuela»; «qué buena respuesta se sacó»; «jajajaja no puedo con esto», fueron algunos de los comentarios que recibió el post.

Revisa el video viral de Gabriel Boric acá:

