ExpoMundoRural 2025: La fiesta del campo aterriza en el Parque Estadio Nacional

Con el lema “La fiesta del campo en la ciudad”, el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) presenta la 25° versión del evento más importante de la agricultura familiar campesina e indígena del país. Hablamos de la ExpoMundoRural 2025 que llega por primera vez al Parque Estadio Nacional.

Desde el 23 hasta el 26 de octubre, más de 130 expositores, desde el altiplano hasta la Patagonia, presentarán sus productos con sabores únicos en un encuentro que reunirá actividades gastronómicas, culturales y artísticas, pensado como un panorama familiar de fin de semana.

De este modo, los asistentes tendrán la oportunidad de probar las preparaciones de 74 expositores de agroelaborados, como salsas, quesos, lácteos, mermeladas, condimentos, cereales, mieles e, incluso, cosméticos. Además, de admirar los trabajos de artesanos que en esta ocasión estarán agrupados en un pabellón especial para resaltar lo que hacen con textiles, madera, greda, fibras vegetales, cuero y orfebrería.

La oferta incluye a 20 productores nacionales de licores, cervezas, vinos, sidras, chichas y piscos, elaborados de manera artesanal, ya sea rescatando antiguas recetas o incorporando innovadoras técnicas

Asimismo, la ExpoMundo Rural 2025 contará con productores de hortalizas frescas, huevos, flores y plantas.

Productos especiales y ganadores de premios

En esta oportunidad se podrá degustar desde charqui de llama y alpaca de Visviri y orégano de Putre hasta hongos morcella deshidratados de Aysén y mermeladas de calafate y ruibarbo de Magallanes. Además, licores y conservas de nueces verdes de Nancagua, vinagres de maqui y de manzana de Puerto Saavedra, kimchi y kombucha de Panguipulli o snacks de papas nativas de Ancud.

Entre los expositores destacados se encuentran Fundo El Mirador, de Alto del Carmen, que con su Doña Isabell obtuvo su 45° la medalla Gran Oro y el premio al Mejor Pisco de Pequeño Productor en el último concurso Catad’Or Spirits Awards.

Igualmente, estará Caprinos Villaseca, de Ovalle, que obtuvo a Copa América del Queso 2024 con el queso azul de cabra Anqas, o la Viña Perucich, de Villa Alegre,que ganó el trofeo al Mejor Vino Ancestral 2024 en el Catad’Or Wine Awards por su Reserva Cabernet Sauvignon 2017.

Una fiesta imperdible

Pero, como no todo es probar y degustar, la Expo 2025 también contará con una programación diversa y entretenida orientada a las familias. Habrá shows musicales para público adulto e infantil, cocinas interactivas y degustaciones con chefs de la plataforma Chile Te Quiero Comer.

En tanto, otra de las atracciones que tiene esta edición del evento, son los talleres de oficios, tradiciones rurales y agricultura sustentable, donde los presentes podrán aprender, por ejemplo, a preparar aceitunas y pasta de cochayuyo; hacer jabones con fieltro, infusiones de hierbas medicinales y bálsamos labiales; o a confeccionar un chanchito de tres patas en greda, aros en crin de caballo o cordelería andina.

El director nacional de INDAP, Santiago Rojas, indicó que la importancia de la ExpoMundoRural 2025 radica en que releva el trabajo de la agricultura familiar campesina e indígena del país, promueve la comercialización de sus productores y destaca el valor patrimonial y la soberanía alimentaria que ella significa para Chile.

“En esta edición, que esperamos tenga un gran marco de asistentes, queremos poner en valor el mundo rural chileno; promover el patrimonio cultural y la identidad de los pueblos indígenas y de los campesinos; y mostrar la riqueza, la diversidad y las tradiciones que los caracterizan. Asimismo, deseamos facilitar la comercialización de sus productos, resaltando su calidad, origen y la historia que tienen detrás”, señaló Rojas.

Centro de negocios

En esta instancia también habrá un centro de negocios. Este tiene el objetivo de vincular a los expositores con compradores a gran escala, además de entregar asesoría personalizada en imagen de marca, packaging, etiquetado legal y difusión digital. Asimismo, se organizarán paneles de degustación y experiencias sensoriales y premiará a los productos más innovadores, entre otras iniciativas.

La entrada a la 25° versión de la ExpoMundo Rural es liberada. Las personas pueden descargarla a través de Ticketplus.cl. La popular feria del mundo rural, abrirá de 13:00 a 20:00 horas el jueves 23, y de 10:00 a 20:00 horas, los días viernes, sábado y domingo.

