Popular productor de reality admitió que golpeó y le robo a exchico Yingo: compartió registro en redes sociales

El reality digital Iquique Shore ha dado mucho que hablar. Principalmente por los conflictos que ha tenido el reconocido influencer y exchico Yingo, Papi Micky con el equipo que organiza el espacio.

Todo surgió después de que la personalidad de internet fue acusada de consumir sustancias ilícitas. Motivo por el cual fue expulsado.

«Echó a perder todo el reality con su cuestión de vicio. Fue súper terrible trabajar con él. Jamás en mi vida volvería a trabajar con una persona con consumo», indicó en redes sociales Katherine González, quien fue una de sus compañeras en el reality.

En tanto, según consignó La Cuarta, Miguel Devia (nombre real de Papi Micky) negó las acusaciones en su contra y mencionó que dará una entrevista para contar su versión.

Además, indicó que tomará acciones legales y que le deben dinero.

Por otro lado, Papi Micky también dio a conocer que va a grabar un docureality y que arregló sus problemas con el grupo C4, del cual formó parte.

Productor de reality asegura que golpeó a Papi Micky

Y recientemente, Pájaro Verde, organizador del reality aseguró en redes que golpeó a Miguel Devia. Incluso mostró unos lentes y una polera de los Lakers que serían del influencer.

A esto se le suma que compartió un registro en el que se ve al exchico Yingo arrancando.

Por otro lado, de acuerdo al influencer, fue golpeado entre varios.

«Fui pa’ arriba solo, na’ que con hue.. El Pájaro Verde quería hablar conmigo y me pidió disculpas (…) Salió a hacerme la choreada. Me pareció ver a mi amigo gordito cuando salía, todo tiritón y con cámara atrás, con la Lucy, el pololo y otro hueón más. Entre los tres se acoplaron a pegarme ¡Paaaa! No se les dio la mano», señaló.