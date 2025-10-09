Entregan información oficial sobre el estado de salud de Zion: «Dios tiene el control»

Durante los últimos días, ha existido gran preocupación por Félix Ortiz Torres, más conocido como Zion, quien sufrió un accidente durante la jornada del martes 7 de octubre.

De acuerdo a lo informado por medios de Puerto Rico, el artista habría tenido un accidente en un vehículo todoterreno. En concreto, en una cuatrimoto.

De este modo, fanáticos de Zion de distintos lugares del mundo le han entregado su apoyo y han realizado oraciones para su pronta recuperación.

Actualizan estado de salud de Zion

Y durante la noche desde este miércoles, desde el equipo del cantante, entregaron nuevas noticias con respecto a su estado de salud.

«Zion continúa recuperándose favorablemente y confía plenamente en que Dios tiene el control», señala el comunicado que fue compartido en redes sociales.

Además, el texto expresa que «(Zion) espera estar completamente recuperado pronto para seguir disfrutando y cumpliendo con sus compromisos en este gran momento que representa el lanzamiento de su nuevo álbum The Perfect Melody 2″.

El documento termina con un alentador mensaje. «A pesar de las circunstancias, se mantiene positivo, enfocado y con la fe puesta en regresar para continuar compartiendo su música con todos ustedes», expresaron.

Es importante señalar que Zion cuenta con una gran conexión con Chile. La última vez que se presentó en Chile fue en julio de este año. Instancia en la que estuvo presente en el Reggaetón Night.

Félix Ortiz Torres tiene 44 años e inició su carrera en los 2000, donde lanzó canciones como «Zun da da».

Luego, junto a Gabriel Pizarro (Lennox) formaron el exitoso dúo Zion & Lennox. Cabe destacar que en 2018 estuvieron presentes en el Festival de Viña.

Y durante el año pasado dieron a conocer la separación de este duelo. De este modo, ambos han seguido con sus carreras como solistas.

