«No solo lo mantengo, es real»: Daniella Campos arremetió nuevamente contra Daniela Aránguiz en Only Fama

Daniella Campos estuvo como invitada mediante una videollamada en Only Fama, programa de farándula de Mega. En el panel, estaba Daniela Aránguiz, con quien Campos ya ha tenido varios encontrones y declaraciones cruzadas.

En específico, revisaron las declaraciones de Daniella Campos en El Internado, donde aseguró que Daniela Aránguiz «compraba» a los hombres para que estuvieran con ella.

Daniella Campos arremetió nuevamente contra Daniela Aránguiz en Only Fama

En medio del contacto con Only Fama, revisaron las imágenes de las polémicas declaraciones de Daniella Campos en el reality.

Después, el conductor del espacio, José Antonio Neme, le preguntó a Campos si aún mantenía su opinión, estando Daniela Aránguiz presente:» O sea, no solo lo mantengo, es real. Lo que vieron en pantalla, dentro de la casa, es real. Tan real, como lo ABC 1 que es ella, con ‘v'».

Ante la sorpresa de todos, Daniela Aránguiz solo pudo resignarse, y mandó un sutil comentario: «Oye, qué pena no poder responder«. La ex Mekano, no podía responder, puesto que una de las exigencias de Daniella Campos para dar la entrevista, era conversar exclusivamente con José Antonio Neme.

Eso sí, cuando terminó la entrevista, Daniela Aránguiz hizo su descargo: «A la Arenita y Camila Nash las disculpo, porque no me conocen. Daniela ha tenido la oportunidad de trabajar conmigo, hemos tenido hartos encontrones».

«A mí no me gusta que me trate de una mujer agresiva, porque si hablamos de agresividad, se hizo conocida por agarrarse de las mechas con Titi Ahubert«, agregó.

Para cerrar, Aránguiz arremetió de vuelta: «Me trataron toda la vida de interesada, y ahora resulta que soy yo la que le paga a los hombres. No tengo necesidad de estar con alguien. Soy una mujer grande que puede estar con cualquier persona. El problema es que estoy con un hombre 10 años menor que yo«.

