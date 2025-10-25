¿Qué llevar al Festigame Caja Los Andes 2025?: Checklist para visitar el evento en el Movistar Arena

Este sábado 25 de octubre comienza el mayor evento gamer del país, Festigame Caja Los Andes 2025, para los fanáticos de la comunidad geek, que tendrá lugar por primera vez en el Movistar Arena.

El evento comienza a eso de las 10:00, y tendrá una duración extendida hasta las 00:00 horas. El acceso será por la entrada principal al Parque O’Higgins, y no estará permitido el ingreso de agua ni alimentos sellados, a excepción de personas que tengan algún tipo de requerimiento especial o sensibilidad alimentaria portando el certificado médico que lo acredite.

Checklist para visitar el evento en el Movistar Arena

Este año, Festigame Caja Los Andes, contará con diversas experiencias, desde música en vivo, invitados internacionales, cosplayers, zonas para jugar, bailar, cantar, concursos, etc. Antes de llegar a la mayor experiencia gamer en Chile, deberás tener algunas cosas en cuenta.

Acá te traemos algunos tips para que puedas disfrutar del Festigame Caja Los Andes 2025 en el Movistar Arena:

Deberás acceder con tu entrada en tu dispositivo móvil, incluso, puedes comprarla ahora, el mismo día del evento, a través de PuntoTicket.

Los niños a partir de los 3 años deberán pagar su entrada.

Considera tu traslado con anticipación, Metro de Santiago funcionará en su horario normal, por lo que no estará disponible cuando termine el evento.

Recuerda que el horario es desde las 10:00 hasta las 00:00.

Puedes llevar tu mochila.

Puedes traer tu cámara profesional, aunque eso no te acredita como prensa, y serás responsable del cuidado de tus pertenencias.

Carga tu celular, y también puedes llevar tu cargador, incluso portátil.

No puedes entrar al recinto con mascotas, a menos que sean de servicio, con su certificado correspondiente.

No puedes ingresar ningún objeto de metal, o que presente algún filo. Tampoco los cosplayers.

De forma exclusiva para los cosplayers, habrá una guardarropía habilitada.

También podrías revisar en RadioActiva: Festigame Caja Los Andes 2025: Lucid Dreams XPEDITION VR, Mortal Kombat 1 con el campeón mundial ScorpionProcs y desarrolladores chilenos llegan al esperado evento

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google