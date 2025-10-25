«Cuando hay hijas de por medio…»: Vale Roth rompió el silencio tras los rumores de separación con su esposo

Tras una particular publicación en Instagram de Vale Roth, los rumores de un eventual quiebre con su esposo, Miguel de la Fuente, comenzaron a tomar fuerza.

«Gracias por la preocupación. La vida sigue y yo no me voy a referir al tema«, comentó en una historia de Instagram, pidiendo que dejen de mandarle cosas al respecto de los rumores.

Vale Roth se refirió a los rumores de separación con su esposo

En el último capítulo de Hay Que Decirlo, abordaron a Vale Roth en la vía pública. En el programa de farándula, aprovecharon para consultarle sobre los rumores que circulan en torno a su separación.

Por su parte, Vale Roth no lo confirmó, ni lo negó. «No quiero hablar del tema. Maduré, aunque no lo crean. No todo se cuenta en la tele, sobre todo cuando son temas de pareja que se hablan entre cuatro paredes y cuando hay hijas de por medio».

«Nunca voy a hablar mal de él, es el papá de mis hijas«, agregó, tras ser consultada nuevamente por los rumores.

Además, Vale Roth envió un tajante mensaje a los programas de farándula: «Aunque me paguen 100 millones, no voy a ir a ningún programa pagado«.

Por último, Vale Roth aseguró estar bien, enfocada en su familia: «Estoy tranquila, con mis niñas, mi familia y eso. Entrenando, entrenar es la mejor terapia. No sé, no voy a hablar de eso, nada que decir con respecto al matrimonio. Estoy bien, feliz, trabajando en lo mío, full mamá y recién mi guagua tiene tres meses. Gracias por preocuparse».

