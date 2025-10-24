Caso Francisco Albornoz: justicia revoca prisión preventiva de chef imputado por la muerte de joven farmacéutico

Recientemente, el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago tomó la decisión de revocarle la prisión preventiva a José Miguel Baeza, chef imputado por el homicidio de Francisco Albornoz.

Recordemos que el caso de Francisco, remeció a Chile en junio. El farmacéutico fue encontrado sin vida en la ribera del río Tinguiririca, en la región de O’Higgins, después de doce días desaparecido.

La jueza Estefanía Asenjo tomó la decisión de cambiar la prisión preventiva del imputado por arresto domiciliario. Esto después de que su defensa argumentó que la muerte del joven habría sido debido a un accidente y no a un homicidio.

Vale señalar que José Miguel Baeza estuvo en prisión preventiva cerca de cuatro meses, de acuerdo a ADN.

Recordemos que de acuerdo a la investigación, Francisco Albornoz se juntó en un departamento en Ñuñoa con José Miguel Baeza y Christián González, médico ecuatoriano. Lugar en el que consumieron drogas.

En este sentido, el Ministerio Público indica que tras tener una sobredosis, los imputados no lo ayudaron y, en cambio, lo llevaron hasta el río Tinguiririca, donde lo tiraron al agua.

En la reciente audiencia, la defensa del imputado, presentó detalles como conversaciones en que los acusados se organizaban como adquirir drogas. A esto se le suma un informe toxicológico que revela que el joven ingirió tres sustancias.

«En ninguna parte hay una planificación de homicidio», indicó Juan Ignacio Prieto, defensor público.

Fiscalía anunció apelación

La fiscal Rossana Folli, de la Fiscalía de Ñuñoa-Providencia anunció una apelación a la Corte de Apelaciones de Santiago. «Es una decisión que no compartimos. Solicitamos revertirla y restablecer la prisión preventiva», indicó.

Además, la familia de Francisco Albornoz se mostró desconforme con el cambio de medida cautelar. «No nos vamos a quedar de brazos cruzados. No pueden quedar libres después de lo que hicieron», indicó una tía del farmacéutico.

Entre lunes y martes, la Corte de Apelaciones deberá pronunciarse a la apelación. Si se confirma la decisión del tribunal José Miguel Baeza saldrá de la cárcel.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google