«Muchas veces lo pensé»: La impactante confesión de Sergio Rojas tras recordar trágico momento de su vida

Sergio Rojas tuvo un emotivo momento en el último capítulo de Que Te Lo Digo. En él, recordó a su hermana que falleció, y tras una potente reflexión, no pudo contener las lágrimas.

En el capítulo más reciente de Que Te Lo Digo, revisaron el último podcast de Vamo A Calmarno, de nuestros Rosinelli y Jaime Proox, en el que participó como invitado Sergio Rojas.

La impactante confesión de Sergio Rojas tras recordar trágico momento de su vida

Sergio Rojas reveló en aquella conversación, que quiso acabar con su vida tras la muerte de su hermana: «Yo quería irme con ella, muchas veces lo pensé«.

Ahora, en Que Te Lo Digo, Sergio Rojas profundizó al respecto: «Nunca había compartido esto, sentía que era súper personal y creo que es algo súper potente».

«Yo me imagino que a mucha gente que se le muere alguien tan importante en la vida, uno piensa como ‘para qué más'», agregó el animador.

Después, Sergio Rojas elaboró una potente reflexión: «Lo veo en el caso de mi mamá que se le murió su hija. Ella tenía dos hijos más, pero de repente cuando ves a la misma Mariana Derderián… Yo creo que todos nos pasa de cierta forma decir: ‘¿Cuál es el sentido? ¿Para qué?’ Como que pierde un poco el sentido la vida».

«Por eso soy cariñoso y cuando salgo con los chiquillos me gusta regalonearlos. Siento que siempre estoy al debe en eso, siento que mi equipo se merece más de lo que tiene. Es la forma en que puedo retribuirle un poco…», agregó, hasta que no pudo contener las lágrimas.

Mientras sus compañeros lo consolaban, Antonella Ríos rápidamente se deshizo en elogios para su compañero: «Tiene la capacidad de reír, de estar arriba, de hacer reír a la gente y al mismo tiempo de conmoverte. Abrir tu corazón, mostrar qué sientes, qué piensas. Cómo te hiciste cargo de tu familia, cómo te hiciste cargo en el sentido emocional también de tu mamá».

