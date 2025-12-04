Conmoción por inesperada muerte de invitado en pleno programa de televisión: se tuvo que interrumpir la transmisión

Recientemente, se vivió una inesperada situación en pleno programa de televisión. Instancia en la que un invitado falleció de manera inesperada en el set.

Esto ocurrió durante la mañana del miércoles el espacio de TV de República Dominicana «El Café de Diario 55» del canal Super TV 55. Instancia en la que estaba participando Mario Ureña, popular dirigente sindical del transporte de la provincia dominicana de Santiago,

En este sentido, otro panelista estaba hablando. Momento en el que de manera inesperada, Ureña se desvaneció en el sillón, lo que alertó a los presentes.

Vale señalar que se interrumpió la transmisión. Sin embargo, el momento quedó grabado y se viralizó en internet.

¿Qué se sabe de la muerte de Mario Ureña?

Según han informado en medios de República Dominicana, personal de emergencias llegó al lugar. Sin embargo, no pudieron reanimarlo y el hombre falleció en el lugar.

Vale señalar que La Cuarta informó que según la primera información que se conoce, el dirigente habría tenido un infarto.

Mario Ureña también era periodista y agente turístico. Acumuló experiencia durante tres décadas en el transporte público.

En este sentido, había asistido al «El Café de Diario 55» para hablar principalmente de algunos problemas que había en una de las rutas del servicio de transporte.

También te podría interesar: Revelan que supuesta deslealtad habría desencadenado la salida de importante figura de Canal 13

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google