Escuela de Economía Circular y Cambio Climático: Conoce los detalles de la innovadora iniciativa municipal en Iquique

En enero, la ciudad de Iquique se convertirá en el epicentro de la sostenibilidad municipal. Esto debido a que fue confirmada como la sede de la Escuela de Economía Circular y Cambio Climático para Municipios.

Se espera que en esta actividad se reúnan más de 100 alcaldes, concejales y funcionarios de distintas comunas del país. Vale señalar que se realizará entre el 20 y 23 de enero. Además, busca compartir experiencias exitosas y replicar modelos de gestión ambiental, mediante talleres, plenarios, y exposiciones.

Este anuncio se llevó a cabo después de una reunión clave entre el director ejecutivo del Centro Tecnológico de Economía Circular, Circular Tec, Luis Martínez Cerna; el alcalde de Punta Arenas, el presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), ClaudioRadonich, y el alcalde de Iquique, Mauricio Soria.

Esto también sirvió para intercambiar conocimientos con respecto al modelo de economía circular y revisar el impacto de la iniciativa «Escáner de Oportunidad de Circularidad Tarapacá 2040». Vale señalar que esta es encabezada por CircularTec con el apoyo de Corfo.

Un modelo iquiqueño para Chile

Claudio Radonich valoró la elección de Iquique. De este modo, señaló que la ciudad cuenta con «el primer centro en Chile que trabaja con la investigación respecto a la economía circular». Y que el municipio ha sido importante en esta materia.

«El gran problema que tiene el mundo hoy en día es el tema de los residuos. La idea es hacer una escuela de verano en enero donde vengan alcaldes, concejales y funcionarios municipales de todo Chile para que vean esta experiencia y que sea replicable cada uno con su estilo, según su territorio, en el resto de nuestro país. El tema es fundamental para cualquier política pública», indicó el presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la AChM.

Por otro lado, Luis Martínez Cerna destacó la relevancia de este encuentro. De este modo, indicó que permite «identificar las necesidades y la mirada que tiene la Asociación Chilena de Municipios» con el medioambiente

«El propósito de CircularTec es industria y territorio, y esta colaboración con elmunicipio de Iquique abre la posibilidad de extender esta relación a otros municipios del país», agregó.

