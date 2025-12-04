¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo Iván Torres revela las probabilidades de que regresen las precipitaciones este fin de semana
¿Vuelve la lluvia en la Región Metropolitana? Esta mañana, el meteorólogo de TVN sorprendió tras revelar las posibilidades que se desarrollen precipitaciones durante los próximos días en la capital.
También te podría interesar: ¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Iván Torres sorprendió tras revelar las posibilidades de que se registren precipitaciones
Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.