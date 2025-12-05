¿Cuándo empieza el verano en Chile 2025?: Revisa la fecha de inicio de la estación

Ya estamos entrando en la recta final del año y se están registrando altas temperaturas, sin embargo, ¿cuándo empieza el verano en Chile de manera oficial?

Durante los últimos días, en múltiples sectores del país se han registrado días caluroso, mientras que en otras se han presentado temperaturas frías. En este sentido, hay muchos veranistas que esperan con ansias la llegada oficial de esta temporada.

¿Cuándo empieza el verano en Chile?

Según informa el sitio Time and Date, el inicio del verano y por ende el fin de la primavera en Chile comenzará es el domingo 21 de diciembre a las 12:03 horas.

Asimismo, señalan que la estación se extenderá por 88 días, 23 horas y 42 minutos. De este modo, el inicio del otoño 2026 es el viernes 20 de marzo.

Por otro lado, es importante señalar que en meteorología, las estaciones no coinciden con las fechas que usamos tradicionalmente.

De acuerdo a lo informado por Meteored, para la climatología el inicio del verano es el primer día de diciembre y se extiende por tres meses exactos. En este sentido, termina el 28 o 29 de febrero.

«Esta convención no es nada más ni nada menos porque necesitamos una fecha y periodos fijos para poder comparar las condiciones climáticas históricas y saber así qué tanto está cambiando el tiempo en la actualidad y lograr pronósticos más precisos», señalan.

