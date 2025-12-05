Metro de Santiago anuncia extensión de horario por conciertos de Anuel AA y Los Jaivas: estas estaciones estarán habilitadas

Durante la jornada de este domingo 7 de diciembre se vivirán dos importantes hitos musicales. Se desarrollará el esperado concierto de Los Jaivas en el Estadio Nacional y el show de Anuel AA en el Estadio Santa Laura.

En este sentido, desde Metro de Santiago anunciaron una extensión horario para dicha jornada. Medida que busca facilitar el retorno de miles de personas que se movilizarán a sus casas.

De acuerdo a lo informado por la misma empresa, el servicio en algunas estaciones de Línea 3 y Línea 6 estará funcionando hasta las 00:30 horas.

Las siguientes estaciones del Metro de Santiago estarán habitadas para ingreso:

Línea 3: Plaza Chacabuco.

Línea 6: Estadio Nacional, Ñuble y Ñuñoa.

Estaciones de Metro de Santiago que estarán habilitadas para salir:

Línea 3: Plaza Quilicura, Conchalí, Hospitales, Universidad de Chile, Irarrazabal, Ñuñoa y Plaza Egaña.

Línea 6: Cerrillos, Franklin, Ñuble, Estadio Nacional, Ñuñoa, Inés de Suárez y Los Leones.

Vale señalar que Ñuñoa estará habilitado para realizar combinaciones.

Dos hitos musicales en un día

Durante el domingo se desarrollarán dos importantes espectáculos. Por un lado, Anuel AA vuelve a Chile con su gira «Real Hasta la muerte» después de que el año pasado llevó a cabo cuatro conciertos sold out en el Movistar Arena. De este modo, se espera que lleguen miles de personas a su primera presentación en el Estadio Santa Laura.

En paralelo, Los Jaivas brindarán un histórico concierto en el Estadio Nacional. Instancia que contará con grandes invitados como Nano Stern, Joe Vasconcellos. Además, se les rendirá homenaje a la más de seis décadas de trayectoria de la banda nacional.

Es por esto que desde Metro de Santiago tomaron la decisión de extender el servicio, para que los fanáticos puedan tener un retorno seguro y eficiente.

