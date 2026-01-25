«Inventan tantas cosas…»: Mamá de Cuco Cerda respondió la verdad sobre su relación con Daniela Aránguiz

Cuco Cerda estuvo presente en el más reciente capítulo de Hay Que Decirlo, de Canal 13. El hermano de Rai Cerda, vivió un incómodo momento cuando le preguntaron por una supuesta mala relación entre su pareja, Daniela Aránguiz, y su madre, Kathy Helfmann.

Todo esto alimientado hace un par de días con una declaración de Sergio Rojas, que le dijo directamente a Aránguiz: «la mamá de Rai te encuentra ordinaria«.

Mamá de Cuco Cerda respondió la verdad sobre su relación con Daniela Aránguiz

Al momento de ser consultado al respecto de esta supuesta tensión entre ambas, Cuco Cerda decidió hacer un experimento en vivo, para dar con la respuesta de una vez por todas.

Así, decidió llamar por teléfono a su madre, y preguntarle directamente: «Te llamaba por algo rapidito no más, me llegaron unos mensajes que te llevas mal con la Dani, que aquí que allá, entonces quiero preguntarte qué onda«.

Rápidamente, Kathy Helfmann respondió, y desestimó la supuesta mala relación con su nuera: «¿Que yo me llevo mal con la Dani Aránguiz? No, para nada. Ay, Manuel, inventan tantas cosas, tú sabes que inventan ene de cosas, hijo».

Eso sí, la mamá de Cuco y Rai Cerda, aseguró que no habla mucho con ella: «Me cae bien ella, igual tú sabes que no hablo tanto, tanto con ella, pero me cae súper bien«.

Incluso, aprovechó el momento para destacar las cualidades de Daniela Aránguiz: «La encuentro una mujer trabajadora, buena mamá, simpática. No he estado tanto con ella, pero me cae bien«, cerró.

