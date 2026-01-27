Conmoción por trágica muerte de destacado artista chileno: fue atropellado en Curicó y conductor se dio a la fuga

Recientemente, se dio a conocer una noticia que ha impactado al mundo de la música y a la comunidad de Curicó de la región del Maule.

Resulta que Jonathan Díaz, conocido metalero de la escena nacional y bajista de la banda Diskordia sufrió una trágica muerte.

Conmoción por trágica muerte de Jonathan Díaz

El artista curicano murió de una trágica manera. Fue atropellado por un vehículo que tras el incidente se escapó.

Vale señalar que Jonathan Díaz se encontraba andando en bicicletadurante la madrugada de domingo. Y cerca de las 02:40 horas, fue arrollado en la ruta J-60, cerca del puente Quete-Quete.

De acuerdo a la primera información que surgió, el metalero habría sido impactado por un vehículo menor, el que no paró y se dio a la fuga, mientras el artista quedó gravenmente herido.

Y debido a la gravedad de las lesiones, el bajista murió en el lugar de los hechos, antes de que llegaran a atenderlo desde emergencias.

La triste noticia la entregó Diskordia, agrupación curicana que está vinculada al punk y crust. De este modo, compartieron un sentido mensaje y exijieron justicia.

«Nuestro Bajista sufrió un accidente de tránsito en el cual perdió la vida. Estamos fuertemente golpeados y asimilando esta triste noticia. Pedimos a la comunidad curicana ayuda para dar con el cobarde responsable que se dio a la fuga dejando a nuestro compañero», indicaron desde la banda a través de una publicación en Instagram.

Por otro lado, es importante señalar que hace algunas horas, el medio El Telescopio dio a conocer que la autora del atropello ya fue detenida.

