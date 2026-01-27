Recordado chico reality impacta tras compartir registro de brutal agresión que sufrió en Pucón: «Debe ser un cuico c…»

Recientemente, un recordado chico reality reveló que fue víctima de una brutal agresión mientras se traslababa por Pucón, en la Región de la Araucanía.

Se trata de Sebastián Roca, quien fue el ganador de la primera temporada del reality Mundos Opuestos y que durante los últimos años ha estado alejado del mundo televisivo.

Sebastián Roca revela ataque que sufrió en Pucón

El ex Mundos Opuestos compartió un registro en sus redes sociales, en el que se le puede ver que estaba con su familia en un vehículo, cuando un individuo ataca el automóvil.

Luego, el sujeto se dio la vuelta y se dirigió hasta el lado del conductor. En este sentido, el agresor le botó el celular a Sebastián Roca, mientras lo insultaba.

Posteriormente, compartió una historia en su cuenta de Instagram, en la que señaló: «Por favor les pido a las personas que me siguen ubicar a esta persona que nos atacó recién en Pucón».

«Ya dejé constancia en Carabineros, espero encontrarlo pronto», agregó Sebastián Roca. Además, en otra historia señaló: «Debe ser un cuico csm. Pronto subiré fotos del video. Muchas gracias».

Vale señalar que Roca alcanzó gran popularidad en la primera versión de Mundos Opuestos que se emitió hace más de diez años. Espacio del cual resultó ganador junto a Viviana Flores.

Además, es recordado por un romance que tuvo con la modelo argentina Maria Merino.

De todos modos, durante el último tiempo, Sebastián Roca ha estado alejado del mundo de la televisión. De hecho, se dedica al deporte aventura y estudió Ecoturismo.

