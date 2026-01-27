Diana Bolocco regresó a Fiebre de Baile tras la muerte de su madre: «Independiente del dolor que esté viviendo…»

En el capítulo que se emitió la noche de este lunes del estelar de Chilevisión, Fiebre de Baile, se vivió el regreso de la animadora, Diana Bolocco, quien recientemente sufrió la muerte de su madre, Rose Marie Fonck.

En este sentido, la comunicadora se había ausentado del espacio debido a que enfrentaba un complejo momento. De este modo, el programa quedó bajo la conducción de Emilia Daibe y Juan Pablo Queraltó.

Diana Bolocco regresa a Fiebre de Baile

En el inicio del programa de CHV, Diana entregó un sentido mensaje, en el que se refirió a su ausencia y el momento que vive.

«No puedo partir este programa después de mis días de ausencia sin agradecerles a ustedes el cariño gigante que me han entregado a través de las redes sociales, aquí el público, mi equipo hermoso, el canal entero. Tengo el corazón lleno», comenzó señalando.

Frente a esto, en el público del programa empezaron a gritar el nombre de la comunicadora como una señal de apoyo.

En este contexto, Diana Bolocco expresó: «Y les quiero decir que independiente del dolor que esté viviendo, aquí voy a ser la misma de siempre».

«Me voy a reír, voy a bailar, voy a perrear, voy a jugar, porque de eso se trata mi trabajo y porque me hace bien. También por respeto a ustedes, el público que me ha entregado mucho cariño», añadió.

En tanto, para finalizar Diana Bolocco indicó: «Así es que gracias totales. Infinitas gracias». Posteriormente siguió con el programa e incluso anunció que esta semana habrá dos eliminados.

Es importante señalar que dentro del público se encontraban su esposo Cristián Sánchez, y su hija, Gracia.

