Daniela Aránguiz reveló supuesto don heredado y Latife Soto reaccionó: «Tiene capacidades y…»

Daniela Aránguiz generó gran sorpresa en el programa de Mega, «Only Friends» tras dar a conocer un supuesto «don que tiene» y recientemente Latife Soto reacciónó a su revelación.

La tarotista indicó que la exchica Mekano si tendría este don, el cual habría sido heredado por parte de su abuela.

En concreto en el espacio de Mega, Daniela Aránguiz expresó: «Siento que sí nací con un don especial. Y esto viene de familia, entonces lo veo como… no sé».

Además, en esta instancia profundizó más con respecto a sus habilidades y reveló cómo se relacionan con su familia.

«Leo las cartas, mi abuelo era masón. Viene de familia, pero siempre lo he tomado como un juego, y eso no significa que no crea en Dios», mencionó Daniela Aránguiz en el espacio de Mega.

Latife Soto reacciona a la revelación de Daniela Aránguiz

Durante la jornada de este martes, en el programa de farándula de Zona Latina, Zona de Estrellas se pusieron en contacto con Latife Soto, quien aseguró que la ex de Jorge Valdivia efectivamente tendría un don.

«Ella tiene un don y eso viene de parte de su abuelita. Su abuelita era una persona que tenía un don y que atendía personas y que ayudaba a personas», indicó la tarotista.

Además, Latife Soto espresó que «efectivamente, ella ve las cosas a futuro, tiene capacidades y todo eso. Siempre como que la andan acusando de brujerías, pero en sí, ella tiene un don de de ver eso, de ver el futuro».

En este sentido, la guía espiritual indicó que si bien Daniela Aránguiz nunca se profesionalizó en este ámbito, si cuenta con esta habilidad.

«Los dones no se pueden rechazar, pero no se dedicó como su abuelita a atender personas y a ayudar personas, pero ella sí lo tiene», explicó Latife Soto.

