Madre emociona en redes sociales tras compartir el primer día de trabajo de su hijo en Valparaíso: «Un bendecido»

Recientemente, a través de redes sociales comenzó a circular un tierno video que grabó una madre de su hijo en Valparaíso.

Resulta que la mujer compartió el primer día de trabajo de su retoño, quien forma parte del equipo de aseo de la ciudad porteña.

En el video grabado por la orgullosa madre, se puede ver al joven vestido con la típica ropa de recolector de basura llevando un tarro de basura.

«Mi hijo en su primer día de trabajo ¡Hola hijo!», comenzó señalando la mujer en el video que grabó.

Posteriormente, indicó: «Mi wachito, trabajando en su primer día, mi bebé». Mientras que el joven reía y le dijo que quería agua.

La reacción de la alcaldesa de Valparaíso

Este video fue compartido por la cuenta de Instagram @artej_b y generó múltiples reacciones. Incluso, la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto del Frente Amplio comentó el post y envió sus felicitaciones.

«¡¡Qué hermoso video!! Una mamá orgullosa. Gracias por trabajar por Valpo, también estamos orgullosas de ti y de todos quienes aportan para hacer más linda esta ciudad», expresó.

Además, diversos cibernautas reaccionaron al video y valoraron al joven y su madre.

«Un vio máximo, y la mamá orgullosa, ya ganó»; «Con peguita y la mamá apoyándote, un bendecido»; «Esa madre lo entendió todo»; «Trabajar y hacer feliz a su mamita un vio»; «Teniendo a mamá es tu mejor regalo», «Esos dos lo entendieron todo»; «Hermosa esa madre y afortunado el socio con peguita y una mamita orgullosa», «Él no lo sabe, pero su mamá grabó un momento único en su vida, qué bello», fueron solamente algunos de los comentarios que recibió este registro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Artejb Artejbarte (@artej_b)

