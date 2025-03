«Ha sido difícil llevar las dos cosas juntas»: El Menor llegó a RadioActiva para hablar sobre su carrera musical y de freestyler

La tarde de ayer llegó hasta el estudio de la 92.5 El Menor, destacado rapero de nuestro país, multicampeón en batallas de rap. El freestyler estuvo en HiperActiva, Vamo A Calmarno junto a Roberto Rosinelli y Jaime Proox para hablar sobre su otra faceta, su carrera musical. Esto, tras el lanzamiento de una nueva canción, que es parte de su próximo álbum.

Tras el lanzamiento de «Aquí Estaré«, sencillo que es parte de su próximo proyecto que sacará este año, joven conversó sobre como convive con ambas facetas, la música y las batallas. Además, agradeció el apoyo de la gente e incluso tiró unas rimas en vivo.

El Menor llegó a RadioActiva para hablar sobre su carrera musical

El Menor llegó a solo unos días de estrenar su nuevo sencillo «Aquí Estaré«, además, un poco antes se había coronado como bicampeón de la FMS Chile. Al respecto, comentó: «Lo saqué al otro día de campeonar, lo tenía programado. Es que yo estaba con la confianza, dije: ‘ya voy a salir campeón, así que saco el tema al otro día‘. Y si no salía campeón, iba a salir el tema igual po«, relató entre risas.

Luego, se refirió a su actualidad en la música: «Gracias a Dios, ahora estoy ya a full sacando mis temas, más constante, más seguido, sacando temas todos los meses».

«Este es más chill, porque estuve haciendo unos temas más como rap comercial, más movidos, y ahora quise probar un ritmo más chill para tener de todo«, comentó sobre su nuevo estreno.

Rosinelli le preguntó a El Menor cómo ha sido juntar su carrera como freestyler y como cantante, y cómo lo ha tomado la gente, «Igual ha sido difícil llevar las dos cosas juntas, por eso te digo que ahora he podido sacar temas más seguido. Porque antes, como que sacaba un tema, pero a lo mejor después estaba más enfocado en la competencia, entonces no seguía estrenando música y ahí como que no cunde mucho«, respondió el artista.

«Siento que la gente lo ha recibido súper bien, los otros dos temas que había sacado anteriormente, también, mucho mejor recibimiento, hartos comentarios, visualizaciones y le ha gustado a la gente, me están apoyando, eso es lo importante«, cerró.