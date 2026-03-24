Artista chileno causa revuelo tras tatuarse el primer logo del gobierno de José Antonio Kast: «Acción simbólica»

Un artista nacional ha dado mucho que hablar por realizar un gesto que ha llamado mucho la atención. Resulta que se tatuó el omóplato derecho el primer logo del Gobierno de José Antonio Kast, el que decía «trabajando para usted».

Se trata de Francisco Tapia Salinas, quien es conocido como «Francisco Papas Fritas».

Vale señalar que esto no se trató de una señal de apoyo, sino de una crítica. El artista visual explicó que con su tatuaje tiene la finalidad de reflexionar sobre el rol del estado y quienes serían los beneficiarios.

Artista Francisco Tapia y el motivo de su tatuaje

A través de una publicación en Instagram, Tapia señaló: «Trabajando para usted’ parte de la idea de que el Estado no es un ente neutral orientado al bien común, sino una estructura que, históricamente, ha servido para mantener el orden social en contextos de desigualdad económica».

En este sentido, el artista reflexionó en cómo funciona el poder detrás de este «orden». «Este ‘orden’ no responde a una realidad colectiva, sino a la necesidad de resguardar las condiciones que permiten a cierta clase social mantener el control de los medios de producción», indicó.

Además, señaló que el eslogan se convertiría en una pregunta abierta. «¿Quién trabaja para quién? y ¿quién es realmente ese ‘usted’?», mencionó. Incluso comentó que el Estado funciona como «administrador de los intereses de la clase dominante».

Para finalizar, Francisco Tapia Salinas comentó que su intervención fue una «acción simbólica y radical». Mencionó que con esta pretende recordar prácticas de marcaje y control, buscando poner tensión entre la ciudadanía, propiedad y sentido de pertenencia.

Como era de esperarse, la publicación de este tatuaje generó múltiples reacciones en redes sociales. «Le hubiese escrito circo de chile»; «Espero que sea IA…»; «Hay formas más inteligentes de llamar la atención»; «Entiendo tu mensaje, lo comparto mucho, pero en la realidad, es como esas ideas que solo entiende uno en su propia mente, si te ven con ese tatuaje en la calle solo pensarán que eres partidario de este gobierno», fueron algunos de los comentarios que recibió el post.

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