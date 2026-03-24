«Uno se baja y queda con un vacío»: La sincera confesión de Esteban Düch tras brillar en el Festival de Viña 2026

El Festival de Viña del Mar nos dejó en la palestra a diversos humoristas que necesitaban ese empujón para recibir el reconocimiento que se merecen por su talento en la comedia.

Esteban Düch es uno de los que cumplió tal hazaña, que se presentó en la Quinta logrando sacar risas, aplausos y galardones. A pesar de llevar ese peso de aquella rutina fallida de George Harris, el humorista venezolano consiguió cautivar al monstruo en el día del Festival.

Y ahora, manteniendo su prime, realizará un nuevo show para este próximo 28 de marzo en el Gran Arena Monticello. El espectáculo será la rutina con mayor duración del comediante y mezclará la música con el humor.

Invitado a Radio Activa, Düch conectó con la 92.5 para conversar sobre su paso por Viña y adelantó exclusivos momentos que se verán en su show del Monticello.

Su paso por Viña del Mar de Esteban Düch

Su presentación en el certamen viñamarino empezó con todo: tiró chistes sobre la ola de migrantes, guiños a la fallida rutina de George Harris, su percepción hacia los chilenos y tallas para el público presente. Se despidió de Viña con la Gaviota de Oro y Plata. Pero todo ese proceso le dejó “un vacío” en él.

Sobre participar en el Festival, mencionó que “uno tiene la expectativa que es lo más grande en su carrera, pero uno se baja y queda con un vacío, con una falta de propósito en tu vida”.

Asimismo, se refirió a que los comediantes esperan casi 10 años para llegar al Festival, y él lo logró con solo 4 años de carrera.

“Hice la fórmula al revés. ¿Y ahora qué hago?”, dijo al respecto.

Sin embargo, el comediante tuvo un buen recibimiento por el público viñamarino. Reveló que los días antes de subirse al escenario los pasó “en piloto automático”. “Estaba tan enfocado, que me es borroso lo que me pasó los días antes”, añadió.

Se mantuvo tranquilo todo el tiempo, pensando en la rutina, pero la ansiedad y la emoción llegó con todo el impulso cuando ya estaba detrás del escenario.

“Me acuerdo que me decían 5, 3 , 2 minutos y ya 30 segundos, y yo con el corazón en la garganta. Cuando salí, se nota. Empiezo a hacer mi rutina y los primeros chistes funcionan, y te da más tranquilidad cuando hay aplausos”, mencionó.

Su show fue tan elogiado que el mismo George Harris le mandó sus felicitaciones. Recordemos que él fue el primer humorista venezolano en el Festival, pero su rutina no conquistó al público, de hecho, despertó con todo al monstruo.

Düch contó que habló por mensaje con Harris, quien le dio palabras de aliento y “lo invitó al matrimonio de la gorda” (un chiste que hizo el comediante aquella vez).

Los adelantos de su próximo show

Su debut en el Gran Arena Monticello no será un simple stand up, sino que llevará una mezcla entre la música y la comedia. Aparte de contar chistes también es músico.

Adelantó que su presentación será al estilo ‘100% Fresh’ del comediante estadounidense Adam Sandler, que es un especial de stand up con música de por medio.

“Estoy enfocado en mi nuevo show, nueva comedia, buscando hilar la música y la comedia”, dijo.

El programa de Adam Sandler fue su inspiración, y ahora buscará replicar ese método del canto con la comedia. Montará su banda y cantará canciones con invitados sorpresa.

“No me quiero morir sin antes cantar una canción mía, vacilando”, confesó, agregando que esto “es un pequeño sueño que se hará realidad este sábado”.

La presentación de Düch tendrá nuevos chistes, teloneros de comedia y música, con un escenario acompañado por su banda ‘Los Duches’.

Rodrigo Salinas, Claudio Narea, Tomo Como Rey y Cler Canifrú son algunos de los invitados.

Su conexión con Chile

A pesar de haber nacido en Venezuela, el comediante ya lleva más de 10 años en el país. Su rutina en Viña nos contó cómo fue llegar a Chile y conocer la cultura de los chilenos.

Pero llegar al país no fue la primera conexión con Chile. Todo inició de adolescente, cuando su papá reproducía a Los Prisioneros en la casa.

“A él le gustaba el rock del sur. Escuché el primer disco ‘Corazones’, ‘La cultura de la basura’ y otros. Él lo escuchaba siempre en su casa y cuando llegué a Chile y culturizarme, volví a conectar con Los Prisioneros. Me convertí en fan”, confesó Düch.

Su banda ‘Los Duches’ consta de nueve integrantes, en los que la mitad son de Venezuela y la otra chilena. Su música va entre la cumbia, reggae, rock, mezclando diversos instrumentos.

Todavía no sabe cómo se ve una marraqueta.

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