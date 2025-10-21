Tras polémico quiebre: Popular artista nacional confirma que se convertirá en padre con su nueva pareja

Recientemente, se dio a conocer que un reconocido músico se convertirá en padre por primera vez.

Hablamos ni más ni menos que de Camilo Zicavo, quien se encuentra en una relación con la actriz Daniela Pérez.

La intérprete utilizó sus redes sociales para dar a conocer la noticia. Vale señalar que este es su segundo embarazo y el primero del artista.

«Photo dump (como dicen) de estos meses», escribió la actriz, en la descripción del post, que contiene una serie de fotografías. Entre ellas, de ropa de bebé, una ecografía y su vientre.

Vale señalar que los artistas recibieron diversos mensajes positivos por parte de sus seguidores, de cara a esta nueva etapa.

En tanto, Camilo Zicavo bromeó con la situación y comentó: «Que?! Me vengo a enterar por las rrss».

Frente a esto, la actriz, quien es hija de Rodrigo Muñoz y Claudia Pérez le contestó: «Tranqui, no es tuyo. Es mío».

Camilo Zicavo será padre tras polémico quiebre con Denise Rosenthal

Es importante señalar que Camilo Zicavo y Daniela Pérez iniciaron su romance a comienzos del 2025. Y uno meses antes se dio a conocer el quiebre entre el músico y Denise Rosenthal.

Vale recordar que en diciembre de 2024, se dio a conocer un descargo que el artista habría compartido con sus cercanos. Instancia en la que indicó: «Hay una que me cagó con otro hueón».

«Se fue del país medio año pues era algo que necesitaba vivir sola, se enamoró de alguien más en el proceso, tuvo una relación en paralelo con esa persona en el proceso… ¡Y el gorrero soy yo ctm! ¡Que no le di ni un besito a alguien más en los siete años juntos!», agregó.

«Qué gil fui. Y ahora anda llorando en redes, quemando cartas, los ramos y cuanta hueá más, promocionando su nuevo single y perpetuando lo que se ha construido en redes, de yo como el hdp. ¡Las patitas CTM!», finalizó en dicha oportunidad.

