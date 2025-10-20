Soda Stereo agota concierto en Chile y anuncia nueva fecha: Revisa cuándo inicia la venta de entradas

Recientemente, se confirmó un nuevo concierto de Soda Stereo en Chile, luego de que las entradas para el show del 26 de marzo de 2026 en el Movistar Arena se agotaron rápidamente.

De este modo, la segunda fecha se llevará a cabo el 27 de marzo del 2026, un día después de la primera.

Vale señalar que la preventa exclusiva para clientes del Banco de Chile, inicia hoy, 20 de octubre, a las 17:00 horas, a través del sistema Puntoticket.

Por otro lado, la venta general iniciará cuando finalice el stock de la preventa.

Los precios de las entradas van desde $28.800 hasta $103.500 (considerando el cargo por servicio).

Por otro lado, quienes puedan acceder al descuento de Banco de Chile, van a poder comprar tickets con precios entre $23.800 y $85.500, dependiendo de la ubicación.

Revisa a continuación los precios (sin descuento) de las entradas para el concierto de Soda Stereo en Chile:

Platea baja diamante $103.500

Platea baja golden $92.000

Cancha general $80.500

Platea baja silver $69.000

Platea alta golden $51.800

Platea alta silver $46.000

Tribuna $34.500

Accesibilidad universal y acompañante $28.800

Detalles sobre el show de Soda Stereo en Chile

Soda Stereo llegará a nuestro país con su show titulado «Ecos». Este permitirá revivir en vivo a Gustavo Cerati, en sintonía, junto a Charly Alberti y Zeta Bosio sobre el escenario.

Es importante dejar en claro que no se trata de un holograma convencional, ni de un tributo ni homenaje. Es un show en vivo con la última tecnología disponible.

«No es una película, no hay invitados ni cantante nuevo. Es un show en vivo», indican desde la campaña del próximo show de Soda Stereo.

Vale señalar que «Ecos» ha causado gran euforia en Argentina, donde las entradas se agotaron rápidamente.

