Reportan cortes de luz en distintos sectores de la Región Metropolitana durante este lunes 20 de octubre

En la tarde de este lunes, diversas personas informaron en X (antes Twitter) sobre cortes de luz en distintos sectores de Santiago.

De acuerdo a lo informado por usuarios de la red social, estas interrupciones del servicio eléctrico se registraron en sectores de La Florida, Ñuñoa, Macul, Santiago Centro y otras comunas.

Según informó CNN Chile, los cortes de luz en la Región Metropolitana se registraron desde cerca de las 15:50 horas.

En tanto, a las 15:54 horas, desde Metro de Santiago indicaron que hubo un retraso en Línea 4, Línea 4A y Línea 5 debido a esta interrupción del servicio eléctrico.

Posteriormente, dieron a conocer que la Línea 5 se encuentra disponible solamente entre Vicente Valdés y Pudahuel.

Además, a también a las 15:54 horas, en TransporteInforma de Santiago, hicieron un importante llamado a los conductores y peatones por los cortes de luz.

«Alertamos a conductores y peatones a transitar a la defensiva hacia cruces donde los semáforos estén fuera de servicio», señalaron.

Cortes de luz este lunes 20 de octubre

De acuerdo a información de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, a las 16:00 horas de este 20 de octubre había 368.674 usuarios con cortes de luz.

En este sentido, el sector más afectado fue Puente Alto (157.762 usuarios sin servicio). Luego la siguió La Florida (80.847 usuarios sin servicio) y La Pintana (47.513 usuarios sin servicio).

Revisa a continuación la cantidad de cortes de luz por comuna (a las 16:00 horas):

Enel confirma que más de 500 mil clientes tuvieron interrupciones del servicio eléctrico

Enel emitió un comunicado, donde indicaron: «A las 15:42 horas se produjo una falla en Transmisión, ajena a Enel Distribución, que afectó inicialmente el suministro eléctrico de 550.000 clientes. A esta hora se mantienen sin suministro 111.600 clientes».

[16:05] A las 15:42 horas se produjo una falla en Transmisión, ajena a Enel Distribución, que afectó inicialmente el suministro eléctrico de 550.000 clientes. A esta hora se mantienen sin suministro 111.600 clientes. pic.twitter.com/yT1B8xcCpm — @Enel_Informa_CL (@Enel_Informa_CL) October 20, 2025

Además, desde la empresa de energía informaron que a las 17:03 se normalizó el servicio.

A las 17:03 todos los clientes afectados por la falla en transmisión, ajena a Enel Distribución, ya se encuentran con suministro normalizado. pic.twitter.com/cSVojDvDt8 — @Enel_Informa_CL (@Enel_Informa_CL) October 20, 2025

