«Están abiertas las postulaciones…»: José Antonio Neme sorprendió con coqueta confesión sobre íntimo encuentro

José Antonio Neme dejó uno de los momentos más comentados de su entrevista en FelipePodKast, el espacio conducido por Felipe Kast, luego de sincerarse sobre su vida sentimental y revelar una curiosa inquietud que aún mantiene.

Durante la conversación, ambos comenzaron a hablar sobre las relaciones de pareja, instancia en la que el periodista de Mega comentó que actualmente vive una etapa tranquila y feliz junto a su pareja.

José Antonio Neme sorprendió con coqueta confesión sobre íntimo encuentro

En medio del diálogo, Felipe Kast le preguntó directamente si alguna vez había sentido interés por las mujeres: “Mira, yo me he ido como ‘heterosexualizando’, qué rara esa cuestión”, respondió entre risas Neme, quien incluso bromeó con la reacción del equipo de producción: “¿Por qué se ríen? ¿Acaso no me creen?”.

“Muchos dicen que al que la prueba, nunca más se le quita. Pero yo creo que me ha pasado al revés: he probado tantas que ya no me pasa nada”, agregó el animador.

Fue entonces cuando Neme realizó una inesperada confesión: “Nunca he estado con una mujer, lo he dicho públicamente, pero no me quiero ir de este mundo sin saber qué significa”.

Sobre si ha existido interés de alguna mujer en él, señaló: “Me cuesta leer a los hombres, imagínate a las mujeres. Más de alguna, quizás, se ha fijado en este humilde servidor. Pero, si hay alguien que me quiera ayudar a probar, están abiertas las postulaciones”, comentó entre risas.

En ese contexto, reveló quién es la mujer que más le llama la atención: “A mí me encanta Daniella Chávez, me fascina. Estupenda. ¿A ti no?”, le preguntó a Felipe Kast.

Tras escuchar que el conductor no compartía su opinión, Neme lanzó otra broma: “O sea, yo me siento más heterosexual que tú en esta entrevista”.

Para cerrar, volvió a sincerarse sobre el tema: “Me fascina, me pasan todas las cosas del mundo. Pero sí, me gustaría estar sexualmente con una mujer. Emocionalmente, no sé”, concluyó.

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