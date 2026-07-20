Stefan Kramer dejó la grande con cómica imitación a Messi tras perder la final del Mundial: lanzó talla que no pasó desapercibida

La jornada de este domingo se llevó a cabo la tan esperada final del Mundial 2026. Instancia, en la que España se quedó con el título tras derrotar por 1 a 0 a Argentina en el tiempo extra.

Y poco después del fin del encuentro, el comediante nacional Stefan Kramer sorprendió en redes sociales con una cómica imitación de la estrella trasandina, Lionel Messi.

En esta oportunidad, el comediante hizo el papel del futbolista y se veía notablemente afectado por el resultado. De hecho, se puso a llorar, al igual que el jugador del Inter de Miami después del partido en el Metlife Stadium, en Estados Unidos.

Vale señalar que esta es posiblemente la última participación de Lionel Messi en un Mundial.

La nueva imitación de Stefan Kramer

En su imitación, el comediante partió señalando: «Lo que pudimos hacer… debió ser para Argentina pero hicimos todo lo posible y creo que anduvimos bien».

Posteriormente, Kramer lanzó una inesperada talla. «Estamos conformes con lo que hicimos, nos ganaron bien… pero estoy aquí llevándola… viendo cómo llegar a fin de mes», indicó.

Como era de esperar, la imitación dio mucho que hablar y generó múltiples reacciones en redes sociales. «Primero, ¡¡qué buena imitación!! Segundo, Argentina»; «Viendo cómo llegar a fin de mes jajajajaja»; «Le sale igual»; «jajajaa me haces tanto reír»; «Genial ….Kramer te pasaste»; «Debe haber una versión del ganador también, no???», fueron solamente algunos de los comentarios que dejaron los cibernautas.

Además, Stefan Kramer promocionó su Show de Emergencia, que llevará a cabo durante este viernes en Club Amanda.

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