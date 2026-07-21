«Seguramente hay gente que no cree»: Aroldo Maciel lanza aviso para Chile tras terremoto en México

El viernes pasado se desarrolló un terremoto de magnitud 7.3 en México. Motivo por el cual, el brasileño Aroldo Maciel hizo un importante aviso para Chile.

Vale señalar que luego de este sismo, desde el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartaron riesgo de tsunami para las costas de nuestro país.

En tanto, Aroldo Maciel realizó una transmisión en vivo, donde reveló los efectos que tendría el movimiento telúrico en México para Chile.

Vale señalar que el brasileño ha dado mucho que hablar durante las últimas semanas con su teoría de «migración sísmica».

Después de los terremotos que se desarrollaron en Venezuela, el brasileño dio a conocer que la energía liberada se podría desplazar hacia otras zonas con el tiempo. Si bien esta teoría no tiene respaldo científico, indicó que Chile era uno de los países en que se podría registrar un movimiento de gran intensidad.

El nuevo aviso de Aroldo Maciel tras terremoto en México

El brasileño dio a conocer que tras el sismo en México, habría cambiado el panorama para Chile.

«La buena es para el sur de Chile, que era uno de los cuatro sitios con riesgo de terremoto sobre los 7,5 en la segunda quincena de julio», indicó Aroldo Maciel en su transmisión.

De acuerdo a sus palabras, este movimiento en México habría cambiado el panorama.

«Seguramente hay gente que no cree todavía, pero la energía migró hacia México, como corresponde», indicó Aroldo Maciel.

Además, el brasileño aseguró que realizará un nuevo informe, en el cual evaluaría la evolución de la actividad sísmica durante los próximos días.

De todos modos, es importante dejar claro que no existe respaldo científico que compruebe que exista alguna manera para predecir terremotos.

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