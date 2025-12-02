Preocupación por exbailarina de Rojo tras grave accidente: «Tengo costillas fracturadas y daño en el hígado»

Recientemente, a través de redes sociales, una exparticipante de Rojo preocupó a sus seguidores tras dar a conocer que tuvo un grave accidente.

Se trata ni más ni menos que de María Isabel Sobarzo, también conocida como «Icha», quien reveló que quedó con preocupantes lesiones.

La mujer contó que el incidente ocurrió el fin de semana, después de que un vehículo que no habría respetado un semáforo en rojo la chocó.

«Quiero comenzar agradeciendo a todas las personas que se han preocupado por mí, que me han escrito mensajes, llamado, etc», partió señalando la exparticipante de Rojo a través de sus historias en Instagram.

Icha Sobarzo revela que sufrió grave accidente de tránsito

Icha Sobarzo entregó detalles de cómo fue el accidente que la dejó con fracturas y daño en uno de sus órganos.

«El sábado 29 de noviembre me chocó un conductor que se pasó una luz roja, impactando de lleno mi auto por la parte lateral. Gracias a Dios yo iba sola y gracias a Dios estoy viva», indicó la exbailarina de Rojo.

Además, expresó: «Recibí todo el impacto en mi lado derecho del cuerpo, donde tengo costillas fracturadas, daño en el hígado y vértebras fracturadas. Tengo que seguir en reposo para ver cómo evoluciona mi hígado, ya que está con lesión de cuidado».

En este sentido, Icha Sobarzo indicó: «Soy fuerte y tengo todo el apoyo de mi familia y amigos para recuperarme y salir pronto de este momento triste y difícil».

Además, la exfigura televisiva tuvo palabras de agradecimiento. «De todo corazón a Bomberos que acudieron rápido, me ayudaron y me acompañaron por horas hasta que llegó Carabineros y la ambulancia, que a todo esto se demoraron horas en llegar», indicó.

«Mis más grandes agradecimientos a los bomberos y a un bombero en particular que no sé su nombre, pero que nunca soltó mi mano», finalizó la exparticipante de Rojo.

