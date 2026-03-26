Festival Viña del Mar: Confirman quiénes son los animadores de las versiones del 2027 y 2028

El Festival de Viña del Mar ya tiene a su dupla confirmada.

Después de semanas en las que se había puesto en duda quién animaría el certamen viñamarino, ya se dio a conocer los animadores para la edición del 2027 y 2028.

Se decía que incluso José Antonio Neme sería el nuevo animador, como también Julio César Rodríguez, pero esto solo quedó en rumores.

Fue así como Mega, canal organizador del Festival, adelantó a los confirmados.

Quiénes son los animadores del Festival de Viña

Finalmente se dejaron las especulaciones y nuevamente tendremos en la conducción a Karen Doggenweiler y Rafael Araneda.

“La decisión responde al destacado desempeño que ambos han demostrado durante las últimas dos versiones del Festival, donde su trabajo ha sido ampliamente valorado tanto por la crítica especializada como por el público”, mencionaron en una publicación.

En tanto, apuntaron al profesionalismo y capacidad de liderazgo entre los animadores. “Su capacidad para liderar uno de los escenarios más importantes de la música latina han contribuido de manera significativa al éxito del evento”, añadieron.

Hasta el momento, no hay artistas confirmados para el certamen. Sin embargo, la organización seguirá entregando detalles y adelantos sobre los avances del Festival.

El éxito de Karen y Rafa Araneda

A pesar de los rumores de que Araneda le decía adiós al certamen en este 2026, eso está lejos de suceder. Ha animado 10 veces el Festival, destacando su profesionalismo en la conducción, el cual conlleva una gran responsabilidad para mantener el equilibrio de la Quinta Vergara.

En tanto, Karen Doggenweiler, lideró en las encuestas de la animadora más favorita del Festival de Viña del Mar, superando a Cecilia Bolocco. Su cercanía, talento y liderazgo ha demostrado ser la conductora mejor valorada en el certamen. Y no solamente eso, sino que también ha sido nombrada como una de las mujeres más respetadas y guía a seguir para las generaciones.

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