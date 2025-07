31 Minutos llegó al Movistar Arena con Radio Guaripolo 2 y nos llevó a un viaje lleno de emociones: risas, nostalgia y canciones que marcaron generaciones

Este domingo 6 de julio ha sido un día muy especial. Resulta que en esta jornada se llevó a cabo el esperado reencuentro de 31 Minutos con su gran fanaticada nacional.

Esto ocurrió en el show Radio Guaripolo 2, donde el personaje favorito de todos los niños estuvo acompañado de Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Juanín Juan Harry y más personajes del noticiero más famoso de Chile.

En esta instancia, adultos, niños, parejas completas llegaron hasta el Movistar Arena para disfrutar de lo mejor de 31 Minutos. De este modo, los fanáticos del popular programa de TV se sumergieron en un viaje lleno de emociones, que contó con canciones que han marcado distintas generaciones.

@radioactivachile ¡Tremendo show!👏 Este domingo 6 de julio se llevó a cabo Radio Guaripolo 2, donde se concretó el esperado reencuentro de 31 Minutos y su gran fanaticada nacional🥳 Chicos y grandes llegaron al Movistar Arena para disfrutar de clásicos como “Mi muñeca me habló”, “Mi equilibrio espiritual” y más🎶🎤 ¿Cuál es tu canción favorita de 31 Minutos?🤔👇 ♬ sonido original – RadioActiva

El reencuentro de 31 Minutos y su fanaticada en Radio Guaripolo 2

Poco después de las 14:00 horas, comenzó la primera función de este domingo 6 de julio de Radio Guaripolo 2 en el Movistar Arena. De este modo, la primera canción que sonó fue Mister Guantecillo, la que fue coreada con todo por el público.

Sin embargo, este concierto no contó solamente con música. Guaripolo fue el encargado de conducir la radio e hizo reír en diferentes escenas que protagonizó con los queridos personajes de 31 Minutos. Por ejemplo, al ofrecerle un millón de dólares a Juanín, al despertar a Tulio Triviño o por arrancar después de que Juan Carlos Bodoque fuera buscado por deber dinero tras estar sumergido en el mundo de las apuestas.

Además, los presentes disfrutaron de grandes canciones de la popular serie de televisión. Por ejemplo de «Tangananica tangananá», «Mi muñeca me habló», «Señora Devuélvame la Pelota o Si no no Sé Qué Haré», «Mi equilibrio espiritual», «Ratoncitos», «Mala» y muchas más, que fueron disfrutadas con todo por los presentes.

Vale señalar que el concierto también tuvo su cuota de nostalgia con canciones como «Dinosaurio Anacleto» y «Diente blanco, no te vayas». Esta última contó con un guiño a la canción «Querida» de Juan Gabriel. «Dime cuando tú, dime cuando tu, dime cuando tu vas a volver», se escuchó en el Movistar Arena.

@radioactivachile Se nos cayó una lágrima😢 John Quijada dijo presente en Radio Guaripolo 2. Instancia en la que emocionó a todos los presentes con el clásico y nostálgico tema “Diente blanco, no te vayas”, que incluso hizo un guiño a “Querida” de Juan Gabriel😱 ¿Qué te pareció este momento?👇🦷 ♬ original sound RadioActiva