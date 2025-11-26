Paulina de Allende-Salazar gana juicio contra Mega: este es el millonario monto que deberá pagar el canal

Luego de dos años desde que Mega la despidió, la periodista Paulina de Allende-Salazar obtuvo un fallo favorable de la Corte Suprema. Este confirmó la resolución emitida en agosto por la Corte de Apelaciones de Santiago.

El máximo tribunal concluyó que desde el canal se vulneraron los derechos de la comunicadora. De este modo, deberán ofrecer disculpas públicas y pagar una indemnización de cerca de $98 millones.

Paulina de Allende- Salazar gana juicio

Mega debe emitir las disculpas en el matinal Mucho Gusto y en todas sus plataformas. Asimismo, se deberá aplicar un protocolo que asegura un «procedimiento objetivo» para que los periodistas puedan corregir sus errores en pantalla. Esto será supervisado por la Dirección del Trabajo.

Además, el fallo ordena que se lleven a cabo capacitaciones del Colegio de Periodistas para ejecutivos y periodistas centradas en derechos fundamentales laborales, libertad de expresión y ética periodística.

Con respecto a las indemnizaciones, la Suprema indicó: «Consecuente a la declaración de despido lesivo de derechos fundamentales, corresponde condenar a la demandada al pago de la indemnización sustitutiva por $3.201.173, la indemnización por años de servicio ascendente a $6.402.346, recargo legal del 80% por $5.121.877 y una indemnización adicional ascendente a $63.761.928, equivalente a seis remuneraciones». A esto se le añade una compensación por daño extrapatrimonial de $20 millones.

Vale señalar que según informó Ciper, luego de que se dio a conocer la resolución, Paulina de Allende-Salazar expresó: «Aquí se pasaron a llevar derechos fundamentales que tienen que ver con la libertad de expresión y con la honra. Eso, en el ejercicio del periodismo, es muy complicado».

Por otro lado, tras el dictamen de la Corte Suprema, ambas partes presentaron un recurso de reposición. Si la Corte acoge alguno de los recursos, el caso continúa en sede judicial. De este modo, podría terminar en un nuevo fallo, ya sea a favor de la parte demandante o de la demandada.

