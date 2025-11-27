La Gran Rueda regresa a Viña del Mar: conoce cuándo llega y cómo comprar entradas

La Gran Rueda vuelve al borde costero de Viña del Mar. Street Machine y La Municipalidad de Viña del Mar se vuelven a unir para el regreso de esta icónica atracción turística en la tradicional Avenida Perú.

De este modo, desde el 4 de diciembre, residentes y visitantes podrán disfrutar de una vista privilegiada de la Ciudad Jardín desde lo más alto.

Esta iniciativa no solamente busca ofrecer un panorama de entretención. También refuerza el atractivo turístico de la comuna con una experiencia que fusiona adrenalina, cultura y una inédita perspectiva aérea.

Vale señalar que esta atracción estará disponible entre el 4 de diciembre de 2025 y el 1 de marzo del próximo año.

La rueda más grande de Chile

Con 33 metros de altura, La Gran Rueda se posiciona como la más alta del país. Totalmente nueva y de origen neerlandés, cuenta con certificaciones internacionales que garantizan los más altos estándares de seguridad.

La experiencia también considera una guía cultural que destaca los hitos visibles desde las alturas, permitiendo entender mejor la historia y evolución de Viña del Mar y Valparaíso.

Está ubicada frente al casino Enjoi y tiene una vista que abarca el océano Pacífico, las principales playas, el icónico Castillo Wulff, el hotel Cap Ducal con forma de barco, el Muelle Vergara y la desembocadura del estero Marga Marga. Y en jornadas despejadas se pueden apreciar los cerros de Valparaíso.

Cómo comprar entradas

Las entradas para esta experiencia se pueden adquirir mediante PuntoTicket y en los tótems ubicados en el recinto.

Vale señalar que los visitantes podrán acceder a un descuento del 20% al pagar con la aplicación Copec Pay.

Desde la productora Street Machine indican: «Con cada producción, buscamos acercar al público a eventos que destacan por su calidad y creatividad, elevando el estándar local y alineándose con lo mejor de Europa y el mundo».

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google