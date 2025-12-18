Latife Soto enciende las alarmas con preocupante predicción que se cumpliría antes de Navidad: «Mucho movimiento»
En conversación con José Antonio Neme impactó tras lanzar una inquietante predicción que ocurriría en los próximos días.
La popular tarotista nacional, Latife Soto constantemente está dando que hablar con sus presagios. En este sentido, recientemente encendió las alarmas tras lanzar una preocupante predicción que se cumpliría previo a Navidad.
Esto ocurrió durante esta semana, en una los clásicos lives que realiza en Instagram con el rostro de Mega, José Antonio Neme.
En esta instancia, con base en sus cartas, Latife Soto indicó que se desarrollaría un desastre natural.
La preocupante predicción de Latife Soto
En conversación con el periodista de Mega, la guía espiritual señaló: «He visto demasiado movimiento en los volcanes. Se van a activar muchos volcanes a nivel mundial y vamos a estar viendo muchas fumarolas».
En este sentido, alertó a otros países: «Veo un sismo previo a la Navidad, es México, Perú o Japón. Ese es el triángulo».
En tanto, con respecto a Chile, Latife Soto señaló: «Puede ser uno pequeñito en el norte y en Magallanes, zona sur. Ahí son los sismos, arriba y abajo. Está marcadito».
«Lo que se ve para la Navidad, no me preguntes por qué, es que he visto mucho movimiento de aguas», agregó.
Frente a esto, José Antonio Neme le consultó: «¿Cómo qué?, ¿cómo un tsunami?».
«Claro, como movimiento de aguas altas, como subidas. Olas. Eso viene después de Navidad. Me refiero a distintas partes del mundo. Se van a ir dando cuenta y se van a acordar», contestó Latife Soto.
Vale señalar que, la tarotista también entregó predicciones sobre el gobierno de José Antonio Kast que inicia el próximo año.
«Va a haber trabajo y vamos a tener buenas noticias, porque va a haber más vigilancia, con más atribuciones para atacar a los delincuentes. Eso viene», indicó.
También te podría interesar: Lluvia de críticas a Fiebre de Baile de CHV por eliminación de querida participante: «Mucho arreglo ya»
Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.