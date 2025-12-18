Lluvia de críticas a Fiebre de Baile de CHV por eliminación de querida participante: «Mucho arreglo ya»

En el capítulo de este jueves 17 de diciembre de Fiebre de Baile de CHV, se dio a conocer la décima primera eliminación del espacio.

Vale señalar que fue una jornada cargada de emociones con coreografías con diversos ritmos.

En esta instancia, Claudio Valdivia logró ganar la inmunidad tras interpretar «He’s a Pirate» de la película Piratas del Caribe.

Posteriormente, el nuevo eliminado de Fiebre de Baile se definió entre los participantes Francisco Reyes, Camila Andrade, Cata Days y María José Quiroz.

En este sentido, Reyes fue salvado gracias a los votos del público. Por otro lado, quien obtuvo el peor puntaje fue Cata Days, por lo que tuvo que abandonar la competencia.

Seguidores molestos por eliminación de Cata Days

La más reciente eliminación de Cata Days en Fiebre de Baile no le gustó a muchos de los seguidores del estelar de CHV.

A través de la cuenta de Instagram del canal se compartió un post de la eliminación. De este modo, muchos usuarios entregaron su opinión y demostraron su descontento.

«Hoy se notó lo penca del programa, ¿Claudio el inmune y la Camila salvada? Injusticia»; «¿Alguna recomendación de programa para ver en vez de esto? Mucho arreglo ya»; «La cata tenía 24 puntos y la Camila 22 y Raquel le puso mejor nota a Camila muy injusto»; «Eso es la farándula, dejan a la que da farándula en vez de dejar a esta gran artista. Cata con todo al repechaje si no la dejan son más pencas aún»; «Su última noche de buena sintonía»; fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación de CHV.

Vale señalar que tras su eliminación, Cata Days conversó Claudio Michaux. De este modo, se refirió al voto de Raquel Argandoña, el que jugó un rol importante en su eliminación.

«Yo sabía, la nota incógnita es la más peligrosa y la Raquel siempre me pone mala nota», señaló.

De todos modos, agradeció los aprendizajes que obtuvo en el espacio y reveló que le gustaría estar en un posible repechaje.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Chilevisión (@chilevision)

