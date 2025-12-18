Del calor a la lluvia en la Región Metropolitana: Alejandro Sepúlveda sorprende tras anunciar precipitaciones para esta semana En la tarde de este jueves, el periodista especializado en meteorología de Mega dio a conocer el pronóstico del tiempo y aseguró que pasaremos del calor a la lluvia en la Región Metropolitana. Revisa cuándo se podrían desarrollar precipitaciones en la capital.