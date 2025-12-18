Remezón en Mega: aseguran que importante figura de exitoso programa quedaría libre

En el programa «Hay que decirlo» de Canal 13, Pamela Díaz sorprendió tras revelar una inesperada información sobre una importante figura de Mega.

Resulta que la «Fiera» indicó que uno de los jurados del programa «Coliseo» dejaría el espacio.

La revelación de Pamela Díaz

«Me enteré hace un día, menos de 24 horas, porque esto fue ayer en la tarde, que uno de los personajes que está ahí de jurado no va más en Mega, porque le dijeron que el otro año no va Coliseo, y es un personaje muy importante», indicó Pamela Díaz.

Vale señalar que la conductora de «Hay que decirlo» aclaró rápidamente que no hablaba de Myriam Hernández y que trataba de alguien cuyo nombre «empieza con p».

Frente a esto, Nacho Gutiérrez le consultó: «¿Por qué Pamela Leiva no va más en Coliseo?».

En este contexto, Pamela Díaz reveló como supo de esto. «Yo llamé a mi amiga para decirle que tengo una idea muy buena para el otro año. Y le pregunté, ‘amiga, dime la verdad para no molestarte, porque mi idea es trabajar contigo», indicó.

«Y me dijo, ‘amiga, te voy a decir unas cosa, me encantaría trabajar contigo porque el otro año, por lo que yo sé, Coliseo no va’. El único problema es que me lo dijo en off», agregó.

Vale señalar que tras esta revelación, sus compañeros no aguantaron la risa debido a que no dejó en secreto la cuña.

Además, Manu González también se refirió al futuro de «Coliseo». «Yo lo que tengo entendido es que Coliseo definitivamente se pausa, hasta seguramente septiembre u octubre (…) Porque hay que recordar que es un programa que elige uno de los humoristas que estarán en Viña y otros festivales», señaló.

Para finalizar, Pamela Díaz señaló: «Pamela Leiva queda libre ahora»

