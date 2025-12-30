Aseguran que Maly Jorquiera encontró el amor tras su polémico quiebre con Sergio Freire: «De la pobreza de un comediante a un…»

Recientemente, se dio a conocer que la popular actriz y comediante Maly Jorquiera estaría en un nuevo romance después de su polémico quiebre con Sergio Freire.

Esta información la reveló la periodista de farándula Cecilia Gutiérrez en el podcast Miss Bombastic. Instancia, en la que mencionó que la humorista estaría en una nueva relación amorosa.

Según indicó la comunicadora, el nuevo amor de Maly Jorquiera no sería una persona ligada al mundo del espectáculo. «Es gerente de una conocida empresa», mencionó.

En este contexto, Pablo Candia, quien estuvo como invitado en el podcast lanzó una talla con respecto a este supuesto nuevo romance de la actriz.

«Aprendió rápido la chica. De la pobreza de un comediante a un gerente de una empresa», mencionó.

El polémico quiebre entre Maly Jorquiera y Sergio Freire

Hace un tiempo confirmó el quiebre definitivo de la relación entre Maly Jorquiera y Sergio Freire. Recordemos que en abril del año pasado se dio a conocer que el humorista le habría sido infiel con una seguidora.

Frente a esto, estuvieron en el centro de atención en el mundo de la farándula. Y en julio, la actriz estuvo en La Metro FM. Instancia en la que confirmó la ruptura.

De todos modos, en dicha instancia Maly Jorquiera dio a conocer que son «grandes papás y grandes amigos».

De hecho, esta Navidad, la actriz compartió un post en su cuenta de Instagram de la celebración que tuvo junto a su hijo y Sergio Freire.

«¡Muy feliz navidad para todos! ¡En los formatos familiares que sea! Lo importante es el amor y por sobre todo, los niños y niñas. Amor y paz en el mundo», escribió Maly Jorquiera en dicha oportunidad.

