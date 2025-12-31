Preocupación en el mundo del fútbol por el estado de salud de Roberto Carlos: está internado y lo operaron de urgencia
Luego de someterse a un control médico, Roberto Carlos quedó hospitalizado y tuvo que ser intervenido de urgencia.
Gran preocupación ha surgido en mundo del fútbol. Esto debido a que el reconocido exfutbolista Roberto Carlos vivió un complejo estado de salud.
De acuerdo a lo informado desde medios brasileños, el ex Real Madrid fue internado de urgencia en un centro médico ubicado en Sao Paulo.
Esto debido a un control médico que se realizó Roberto Carlos. Instancia en la que le detectaron un problema al corazón.
Además, un procedimiento arrojó que tenía un pequeño trombo en una de sus piernas por lo que tuvo que ser intervenido de urgencia.
Por otro lado, AS España dio a conocer que el zurdo de 52 años padecería un problema cardíaco.
«Inmediatamente quedó ingresado para hacerle una cirugía y ponerle un catéter. La intervención, que tenía que durar 40 minutos, se alargó a casi tres horas por un problema en dicho procedimiento», detalló el medio ya nombrado.
Médicos indicaron que Roberto Carlos se encuentra fuera de riesgo
Vale señalar que los médicos dieron a conocer que el campeón del Mundial del 2002 se encuentra fuera de riesgo.
Sin embargo, tendrá que seguir internado por 48 horas. Tiempo en el que estará bajo constante monitoreo.
«Estoy bien y vigilado», indicó tras ser consultado por su estado de salud por parte del medio.
