Popular actriz chilena sorprendió en Año Nuevo tras revelar con tiernas fotografías que está embarazada

Después de las 12:00 horas, una reconocida actriz nacional sorprendió a sus seguidores tras compartir en su Instagram a fotografías con las que reveló que está embarazada. Hablamos ni más ni menos que de Mariana di Girolamo, quien tiene 35 años.

En los registros compartidos por la intérprete se puede apreciar que tiene un embarazo, lo que quiso hacer público en Año Nuevo.

Vale señalar que desde hace un tiempo que se estaba rumoreando que Mariana di Girolamo estaba esperando un bebé y con estas fotos lo confirmó.

Mariana di Girolamo confirma su embarazo

La actriz dio a conocer su embarazo a través de un post compartido en su cuenta de Instagram y una foto que subió a sus historias. Esto lo acompañó con un breve mensaje. «2026», escribió.

Esto no pasó desapercibido por sus seguidores, quienes les dejaron diversos comentarios. «Será lo más lindo amiga, feliz feliz año!»; «OHHHHHHH buenaaaa»; «Hermosa guatita👏😍 muchas felicidades»; «maravilloso 👏 al fin salió a la luz 😍», fueron algunas de las palabras que les dedicaron a Mariana di Girolamo.

Revisa las fotografías a continuación:

Vale señalar que con excepción a estas fotografías, la intérprete no ha entregado más información con respecto a su embarazo.

Por otro lado, es importante señalar que la actriz tiene una relación amorosa de seis años con el Sebastián Román, quien es músico y DJ.

