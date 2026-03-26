Corte de luz en la Región Metropolitana, hoy 26 de marzo: Conoce las interrupciones de este jueves

Este jueves 26 de marzo se realizarán nuevos cortes de luz para diferentes comunas de la Región Metropolitana.

La Empresa Nacional de Electricidad (Enel), publicó las zonas específicas donde se contempla la interrupción. Las razones tras el corte se deben a trabajos de mantenimiento y modernización del sistema.

Estas son las comunas con corte de luz

Para verificar las direcciones y horarios del corte puedes visitar el sitio web de Enel. La interrupción ocurrirá desde las 10:00 de la mañana de hoy, hasta aproximadamente las 17:00 horas.

Tiltil: Desde las 10:30 a las 15:30 horas

Colina: desde las 10:00 a las 16:00 horas

Lo Barnechea: desde las 9:30 a las 15:30 horas

Independencia: desde las 10:00 a las 18:00 horas

Ñuñoa: desde las 10:30 a las 17:00 horas

La Reina: desde las 10:30 a las 16:30 horas

Providencia: desde las 11:00 a las 17:00 horas

Peñalolén: desde las 9:30 a las 15:30 horas

Peñalolén: desde las 11:00 a 17:00 horas

Santiago: desde las 9:30 a las 15:30 horas

Contáctate con Enel desde:

WhatsApp oficial al número +5699444760 para reportar emergencias y solicitar información.

Aplicación Enel Clientes Chile

En el sitio web , donde se puede revisar el mapa de la RM y revisar eventuales fallas o cortes programados.

A través del call center con los siguientes números: 600 696 0000 – 800 800 696.

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