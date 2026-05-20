Figura del espectáculo impacta tras revelar fin de relación porque su pareja «no quiere salir del clóset» y «va a ser papá»

Recientemente, DJ Méndez y su hijo Leo Méndez Jr. dieron mucho que hablar en rede sociales, tras compartir un adelanto de su nuevo proyecto digital titulado «La Weona Tonta».

En un video que compartieron en Instagram, se pudo ver una conversación de ambos, en la cual el hijo del cantante se sinceró y reveló una desconocida historia de amor que no había dado a conocer de manera pública.

«Nosotros cumplimos 10 años. Eso la gente creo que no lo sabe. Hay una historia detrás de esto», indicó Leo Méndez Jr.

En este sentido, el joven dio a conocer que uno de los problemas que tuvieron es que su expareja no quiso sincerarse sobre su orientación sexual.

«Él es discreto, este hombre está dentro del clóset, no quiere salir del clóset, lo quiere tener como algo privado. Por eso es que se terminó la cosa», aseguró el hijo de DJ Méndez.

La revelación de Leo Méndez Jr.

El joven dio a conocer que respetó la decisión de su expareja de no hacer pública su orientación sexual.

«Yo no soy partidario de sacar a la gente del clóset. Por esa misma razón, yo he respetado a mi ex, que hasta el día de hoy no quiere salir», expresó Leo Méndez Jr.

Posteriormente, sorprendió tras revelar el presente de su ahora expareja.

«Ahora está formando una familia. Bueno, él quiere formar la familia y va a ser papá», indicó el hijo de DJ Méndez.

Esta revelación sorprendió al cantante, quien le consultó: «Ah, pero espérate, espérate. Entonces, sorry, ¿él es gay o es bisexual?».

«Es bisexual. Ahí está. Él tiene una pareja, una mujer», contestó Leo Méndez Jr.

Posteriormente, el joven dio a conocer que se enteró de la noticia mientas estaban de viaje en Berlín, lo que marcó el fin de la relación.

«Fue un condorazo esto. Yo estaba en Berlín hace poco y él me soltó la bomba en ese viaje. Y la cosa es que nosotros vivimos aún hoy en día juntos, pero yo ya no estoy ahí porque agarré mis cosas y me fui», lanzó.

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