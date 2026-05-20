Camilo Huerta se lanza contra figura del deporte nacional: «¿Qué anda opinando con la cara que tiene? Parece Tigresa del Oriente»

En el más reciente capítulo de «Vecinos al Límite» de Canal 13 se vivieron diversos ingresos y uno de ellos fue el de Camilo Huerta, quien dio mucho que hablar.

En esta oportunidad, el exchico Yingo habló de diversos temas. Por ejemplo, que Marité Matus recibiría una pensión de $90 millones por parte de Arturo Vidal. Además, recordó un problema que tuvo con Marcelo Ríos.

Camilo Huerta recuerda conflicto que tuvo con Marcelo Ríos

En conversación con sus compañeros del espacio de Canal 13, recordó un conflicto que se desarrolló hace algunos años.

Camilo Huerta indicó que el problema surgió después de que compartió en televisión con Constanza, una de las hijas de Chino Ríos. Esto ocurrió el 2021 en el programa «El discípulo del chef». Sin embargo, el chico reality confesó que no pasó nada fuera del espacio.

El chico reality dio a conocer que se vivió una especie de «juego» en el espacio y que al tiempo después recibió un inesperado mensaje por parte de Chino Ríos a través de redes sociales.

«Comentó mi ropa en una foto donde salgo con buzo y mi mujer con un Gucci, dijo que me veía como las hue…, dijo que Arturo (Vidal) debería mandarme un par de shorts para vestirme bien», indicó Camilo Huerta en «Vecinos al Límite».

Sin embargo, esto no fue todo. También lanzó un duro comentario al ex número 1 del mundo en tenis. «¿Pero ese qué anda opinando con la cara que tiene? Parece Tigresa del Oriente», expresó.

Vale señalar que mientras Camilo Huerta hablaba de esto, al otro lado de la pared se encontraba Paula Pavic, exesposa del Chino Ríos, quien solamente se rió tras las palabras del exchico Yingo.

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