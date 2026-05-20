Fueron parte de una de las bandas más icónicas de Chile y ahora sorprenden a todos sus fanáticos con inesperada revelación

Recientemente, los Hermanos Ilabaca estuvieron presentes en El Portal del Web. Instancia, en la que hablaron sobre su reciente lanzamiento «Redemancia».

Sin embargo, también se dieron el tiempo para referirse a una duda que tienen muchos fanáticos: ¿Podría volver Chancho en Piedra?.

En este sentido, a pesar de que ahora están enfocados en su nueva música, los hermanos no descartaron un regreso de la icónica agrupación.

Los Hermanos Ilabaca se refiere a un posible regreso de Chancho en Piedra

Tras ser consultado sobre un posible regreso de la agrupación, Felipe Ilabaca contestó: «Yo creo que sí, algún día podríamos volver».

Sin embargo, reconoció: «No lo hemos materializado ni tampoco proyectado ni un lado porque cada uno está en sus propios proyectos».

Además, el músico indicó: «Si los chanchos, vuelven para romperla». De todos modos, señaló que están felices con el proyecto de Hermanos Ilabaca. «Tenemos mucho que dar todavía», indicaron.

Por otro lado, Pablo Ilabaca agradeció el cariño que reciben constantemente por parte de los fanáticos, quienes constantemente piden el regreso de Chacho en Piedra.

«Yo creo que las cosas se tienen que dar con redamancia y la redamancia es muy importante en la música y con el arte. Mientras eso esté bien y haya un respeto en eso. Siempre va a ser positivo y va a ser un fruto nutritivo», agregó.

También te podría interesar leer en RadioActiva: Figura de la música urbana sorprende con inesperada nueva faceta: «Ir al estudio todos los días se hace monótono»

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google