Una cosa poca: Nano Calderón impacta en redes tras presumir su nueva y millonaria adquisición

Nano Calderón suele dar que hablar a través de sus redes sociales por ostentar su vida llena de lujos.

El hijo de Raquel Argandoña suele mostrar sus vehículos de alta gana y su gran casa ubicada en la comuna de Colina de la Región Metropolitana.

Y recientemente, el influencer sorprendió tras lucir su nueva adquisición con sus seguidores. Se trata de un polerón Louis Vuitton de color negro, el que tiene un escandaloso precio.

Nano Calderón luce lujosa nueva adquisición

El polerón negro destaca por su monograma degradado. Vale señalar que el joven no dio a conocer el precio de este producto. Sin embargo, se puede encontrar a través del sitio web de Louis Vuitton.

El valor que aparece en la página web es de $36.000 pesos mexicanos, lo que se traduce en $1.860.000.

De acuerdo a la descripción del sitio web, la nueva prenda del hijo de Raquel Argandoña es de 100% algodón y tiene un corte semiholgado.

Es importante señalar que para poder costear sus lujos, Nano Calderón cuenta con una agencia de publicidad y un casino que se llama «Nano Casino».

Otras las cosas que ha lucido el joven en sus redes, es su auto Lamborghini también su casa que tiene un gran patio, piscina e incluso un sauna.

Influencer revela que padece trastorno

Hace algunos días, a través de la dinámica de preguntas y respuestas de Instagram, un seguidor le consultó a Nano Calderón si es que tenía algún trastorno obsesivo compulsivo.

Frente a esto, el joven contestó: «“Sí. Todo tiene que estar milimétricamente perfecto, proporcional, alineado, centrado, todo».

Si bien no entregó mayores detalles de su condición, el hijo de Raquel Argandoña mencionó: «Cualquier cosa que no esté así literalmente me cag… el día».

