Lamentable situación: Periodista furioso golpeó en vivo a su compañero tras reciente triunfo de Universidad de Chile

En la noche de este jueves, Universidad de Chile venció por 2 goles a 1 a Alianza Lima, lo que significó la clasificación a semifinales de Copa Sudamericana del cuadro chileno.

Vale señalar que el club de Perú venía de lograr importantes hitos. Como por ejemplo, eliminar a importantes clubes como Gremio de Brasil. No obstante, no pudieron contra el cuadro azul, que le puso fin a su sueño. Esto generó gran molestia en los simpatizantes del club vecino.

Discusión termina en golpes tras triunfo de Universidad de Chile

En este sentido, el programa peruano, «¡Mira lo que habla!», del canal Erick González se vivió una tensa situación tras la derrota de Alianza Lima. Resulta que los principales panelistas «Chevaristo» y Silvio Valencia tuvieron una fuerte discusión que terminó en agresiones físicas.

En esta instancia, Chevaristo le gritó: «¡Bobo, sos un bobo, para mí, sos un ensobrado!». Luego, su colega le respondió en el mismo tono: «¡Puneño, tú eres puneño!».

«El animal… ¡míralo! Con esa cara de huaco, boludo», siguó Chevaristo. Vale señalar que la situación cada vez escalaba más. De hecho, una penalista del espacio intentaba calmarlos, sin emabrgo, no tuvo éxito.

De hecho, Chevaristo indicó: «Marco, ¿ya sabés, no? Cuando me pare corta, eh. Marco, cuando me pare corta eh, te lo pido por favor».

Ante esto, Valencia paró de su asiento, lo que desencadenó la furia de su colega.

Chevaristo se quitó sus lentas e invitó a su compañero a salir del estudio. Sin embargo, no tuvo respuesta y se lanzo contra él, quien ya se había vuelto a sentar.

Vale señalar que ambos terminaron en el suelo y luego del sonido de un golpe, se fueron a una pausa pubilcitaria.

Esta capítulo fue eliminado de YouTube, sin embargo, se viralizó rápidamente en redes sociales.

Terrible lo que pasó en el programa de Erick & Gonzalo, donde el periodista Silvio Valencia fue atacado por su compañero Chevaristo luego de intercambiar duros adjetivos. #brutalidad #alianzalima #peru pic.twitter.com/FfVOaZbvAu — Baresi Studios (@BaresiStudios) September 26, 2025

