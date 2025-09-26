Lluvia en la Región Metropolitana: Alejandro Sepúlveda reveló las horas de inicio y fin de las precipitaciones en Santiago

Estamos en primavera. Sin embargo, hace varios días se viene anunciando lluvia en la Región Metropolitana. En este sentido, durante la mañana de este viernes, en Mucho Gusto, Alejandro Sepúlveda entregó su pronóstico del tiempo para Santiago.

De este modo, el especialista entregó detalles con respecto a la inminente llegada de precipitaciones a la capital del país.

Lluvia en la Región Metropolitana: conoce cuándo inician las precipitaciones, según Alejandro Sepúlveda

En el inicio del matinal de Mega, José Antonio Neme le preguntó directamente al periodista especializado en meteorología: «¿A qué hora comienza a llover?».

Frente a esto, Alejandro Sepúlveda respondió que en centro de Santiago iniciarán «tipín tres de la tarde, mas o menos. Dos o tres de la tarde».

Además, dio a conocer que finalizará entre 19:00 y 20:00 horas.

En este sentido, el especialista también mencionó que para esta jornada en la que llegaría la lluvia en la Región Metropolitana, se espera que la temperatura máxima en la capital llegue a 16 grados.

Panorama para los próximos días en la capital

Alejandro Sepúlveda dio a conocer que la lluvia en la Región Metropolitana se extenderá por solamente algunas horas en la tarde de este viernes. De hecho, indicó que se esperan días soleados para el fin de semana.

Para mañana, sábado 27 de septiembre, temperatura más alta llegaría a 23 grados y la mínima a 4. En tanto, durante el domingo, la máxima sería de 24 y la mínima de 5.

Por otro lado, el lunes la temperatura bajaría. La máxima sería de 16 grados y la mínima de 9. Sin embargo, no llegaría la lluvia en Santiago, solamente nubes.

En tanto. durante el martes volvería el clima primaveral. La temperatura más alta sería de 23 grados y la más baja de 7.

